Киев, 16 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Французский сенатор Натали Гуле направила официальный запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne ZiK, «Первый независимый», а также медиа «Страна» и «Шарий. Нет».

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Об этом украинские оппозиционные массмедиа сообщили сегодня, 16 сентября.

В обращении говорится, что меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом, в более общем плане — саму свободу слова.

«В течение последних нескольких месяцев многие средства массовой информации были закрыты, без каких-либо оснований и без суда, именно под предлогом защиты национальной безопасности. Но ускорение принятых мер действий украинских властей в отношении ведущих телеканалов и интернет-сайтов и, следовательно, нападок на принципы свободы слова в ответ на это приводит нас к необходимости отреагировать. Оппозиционный лидер был заключен под домашний арест и наказан вне судебного разбирательства… Обеспокоенность является реальной, и на законных основаниях необходимо обеспечить эффективность принципов Европейского союза и его стандартов свободы печати, в том числе в рамках Восточного партнерства и политики соседства с Украиной», — пишет в своем обращении Гуле.

Французский сенатор также прямо уточнила у министра, какие именно меры намерена в этой ситуации предпринять Франция.

«Например, в своем ответе на предыдущий запрос о росте ультраправых в Украине он впервые признал их существование, правда, уточнил, что Украина — демократическая страна, и радикалов там якобы не больше, чем в любой другой европейской стране. Тогда ему направили встречный вопрос — о какой демократии может идти речь, если нарушается свобода слова — закрываются неугодные власти телеканалы, члена оппозиционной фракции посадили под домашний арест. Впервые в Европе на таком уровне подняли вопрос об атаке на свободу слова в Украине», — сказал «Стране» источник в политических кругах Франции.

ИА REGNUM напоминает, что три основные оппозиционные телеканала на Украине были закрыты по решению Совнацбеза страны в феврале. В августе под санкции попали еще несколько СМИ, в т.ч. издание «Страна».

Сегодня стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по требованию СБУ назначил телеканалу «Первый независимый» внеплановую выездную проверку структуры собственности.

В начале сентября Киев посетили секретарь Сената Франции, вице-президент комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио и вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле, которые провели встречи с журналистами закрытых медиа.