Тверь, 17 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, губернатора, а также депутатов регионального Законодательного собрания началось в Тверской области в 08:00 17 сентября. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные облизбиркома.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торжок. Тверская область

В Тверской области открыто 1 172 постоянных и временных избирательных участка. Кроме того, в 13 муниципальных образованиях Верхневолжья смогут проголосовать избиратели, проживающие в удаленных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Средства видеонаблюдения работают на 96% территориальных и участковых избирательных комиссий, на которые приходится более 90% избирателей. Голосование продлится три дня, 17, 18 и 19 сентября, в 20:00 19 сентября участки закроются для подсчёта голосов.

Всего в регионе проводится 18 избирательных кампаний, замещается 238 мандатов, на которые претендуют 932 кандидата. В общей сложности для голосования на выборах в Тверской области изготовлено больше пяти миллионов экземпляров избирательных бюллетеней по разным уровням выборов. Наблюдать за выборами будут более 2,7 тыс. наблюдателей.

На выборах в Госдуму избиратели получают по два бюллетеня — с названиями 14 политических партий и фамилиями 17 кандидатов, баллотирующихся по двум одномандатным округам. Также жителям региона предстоит сделать свой выбор в пользу одного из пяти кандидатов на пост губернатора и избрать 40 депутатов регионального ЗакСа.