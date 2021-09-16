Бишкек, 16 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии задержали бывшего члена совета директоров банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева по подозрению в попытке захватить власть в стране. Об этом сообщили в МВД республики.

Цитата из видео на YouTube Протесты в Киргизии 2020

Банкира поместили в изолятор временного содержания ГУВД киргизской столицы. Против него возбудили уголовное дело по статье «Насильственный захват власти».

Отметим, что ранее, 14 сентября, по аналогичному обвинению был арестован бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов.

Также в МВД допросили депутатов Жанара Акаева, Ахматбека Келдибекова и Алтынбека Сулайманова, бывшего министра обороны Исмаила Исакова и бывшего губернатора Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президентаСооронбая Жээнбекова и правительства.