Афины , , 16:04 — REGNUM Повышение занятости населения Греции, сокращение рабочей нагрузки и повышение реальных доходов работников являются основными приоритетами для правительства страны. Об этом заявил министр труда и социальных дел страны Костис Хацидакис на пресс-конференции 16 сентября.

За работой Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания

Хацидакис представил пакет мер в компетенции министерства, призванных улучшить положение жителей Греции. Как он подчеркнул, эти меры не единственные. В ближайшие месяцы за ними последуют другие меры, включая программы для молодежи и общие меры социальной политики, которые будут активно поддерживать занятость населения.

Хацидакис отметил, что в разгар пандемии с помощью принятых мер по поддержке занятости власти обеспечили не только сохранение рабочих мест, но и сокращение безработицы до самого низкого уровня с октября 2020 года.

Новые меры поддержки заключаются в следующем.

1. Инновационная мера, которая касается всех молодых людей, не имеющих опыта работы, и направлена на облегчение выхода на рынок труда молодежи. Молодые люди в возрасте до 29 лет, не имеющие опыта работы, при приеме на работу на полный рабочий день будут получать государственную поддержку в течение шести месяцев в размере 1,200 евро за весь период. 600 евро будут направлены работодателям, что позволит сократить расходы на заработную плату. Остальные 600 пойдут непосредственно к новым и новым, в дополнение к их зарплате. Эта мера вступит в силу с 1 января 2022 года.

2. Продление до конца года Программы поддержки занятости «Совместная занятость», которая стала важным инструментом поддержки занятости во время пандемии. Работодатель может ограничить рабочее время сотрудника, работающего полный рабочий день, до 50%, без изменения договора. Потерянный доход сотруднику частично компенсируется из бюджета, который покроет 60% вознаграждения. Работодатель обязан при этом полностью покрыть все страховые взносы работника. Пока работник находится в режиме сокращенной занятости, работодателю не разрешается расторгать трудовой договор или уменьшать размер вознаграждения работника.

3. Расширение программы создания 100 000 новых рабочих мест. С 2022 года число субсидируемых новых рабочих мест увеличится со 100 000 до 150 000. Ее основной функцией является субсидирование в течение шести месяцев всех расходов, не связанных с заработной платой, понесенных компаниями и сотрудниками, т. е. страховых взносов работника и работодателя. Согласно последним имеющимся данным, благодаря программе нашли работу более 80 000 безработных, из которых 8 037 — то есть каждый десятый — были долгосрочными безработными.

4. Сокращение страховых взносов для работников частного сектора продлено на весь 2022 год. Это дает двойную выгоду, поскольку, с одной стороны, повышает конкурентоспособность предприятий, с другой стороны, увеличивает располагаемый доход работников.

5. В течение декабря Минимальный гарантированный доход будет выплачен в двойном объеме всем бенефициарам, что составляет около 257 000 домохозяйств (500 000 человек). Минимальный гарантированный доход предназначен для домашних хозяйств и бездомных, живущих в крайней нищете. Пособие по доходу начинается с 200 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного человека, и увеличивается на 100 евро в месяц за каждого дополнительного взрослого и на 50 евро в месяц за каждого несовершеннолетнего ребенка. Это не первый случай, когда выплачивается двойная часть пособия. В контексте борьбы с последствиями пандемии было принято решение о двойной выплате МГД всем бенефициарам в декабре 2020 года.

6. Компенсация в сумме 534 евро в месяц за дополнительные два месяца (июнь и июль 2021 года) определенных категорий сотрудников, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса, — власти уже поддержали около 18 000 работников культуры и искусства.

7. Продление программы субсидирования вакансий в сфере культуры до декабря, в целях смягчения неблагоприятных последствий пандемии для театров.