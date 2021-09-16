Липецк, 16 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Липецке с 16 сентября в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта и социального обслуживания разрешили включать отопление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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Занимаются подачей отопления в социальные учреждения АО «Липецкая городская энергетическая компания» и филиал ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация».

В жилых домах отопление начнут включать с 20 сентября. Согласно графику, в течение пяти дней во всех жилых домах областного центра появится тепло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отопительный сезон в Липецке начался 19 октября и завершился 13 апреля.