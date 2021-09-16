Москва, , 15:48 — REGNUM Госдепартаменту и Совету нацбезопасности США продублировано заявление о недопустимости вмешательства в российские выборы. Об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов заявил 16 сентября на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ.

Посольство РФ в Вашингтоне (сс) Aaron Siirila

Гаврилов напомнил, что 10 сентября американского посла в России Джона Салливана вызывали в МИД. Там дипломату заявили, что вмешательство во внутренние дела РФ категорически недопустимо.

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне», — сказал замдиректора департамента МИД.

Речь идёт о конкретных фактах. Подозрения в том, что некоторые западные IT-монополисты причастны к попыткам вмешательства во внутренние дела РФ и дискредитации предстоящих выборов, оправдались. О неприемлемости подобных действий американскую сторону заблаговременно предупредили, добавил Гаврилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы ведомства Сергей Рябков предъявил Салливану доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов.

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