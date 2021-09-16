Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Неизвестная женщина, сообщившая 15 сентября о самодельных взрывных устройствах, якобы заложенных в школах и детских садах Нижнего Новгорода, требовала крупную сумму денег, передают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По информации источника в правоохранительных органах, злоумышленница угрожала взорвать бомбы в образовательных учреждениях, если на указанный ею счёт в течение 18 часов не будут перечислены 2 млн рублей.

Из-за угрозы терактов полицейские и сапёры с собаками вынуждены были обследовать 99 школ и 24 детсада в столице Приволжья. Никаких бомб они в итоге не обнаружили.

Сейчас правоохранительные органы занимаются розыском «террористки"-вымогательницы, распространившей ложное сообщение о готовящихся взрывах.