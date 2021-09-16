Асбест, Свердловская область, 16 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Свердловской области город Асбест и посёлок Островное связал автобусный маршрут. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

Транспорт ходит по дороге, построенной в 2020 году. Автобусы курсируют три раза в сутки. Стоимость проезда в один конец составляет 50 рублей.

Ранее местные жители обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой открыть маршрут, и он поручил подчинённым ускорить процесс. Добавим, несколько десятилетий автобусы из Асбеста доезжали только до посёлка Красноармейского. В последнее время жителям Островного приходилось тратить на поездку в один конец почти 400 рублей.