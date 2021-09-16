Москва, , 15:43 — REGNUM Американские цифровые гиганты злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на уровне международного права. Об этом 16 сентября заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

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Как указал Гаврилов, цифровые гиганты США злоупотребляют отсутствием регулирования их деятельности на международном правовом уровне, систематическим образом уклоняясь от исполнения требований законодательства России, и прикрываются при этом своей юрисдикцией.

«Регулярно на различных уровнях ставим вопрос о неприемлемости укореняющейся буквально на глазах практики произвола со стороны цифровых гигантов, все более злостно злоупотребляющих отсутствием международных правовых рамок регулирования их деятельности и уже систематически уклоняющихся от исполнения предписаний российского законодательства под прикрытием юрисдикций своего происхождения», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что федеральная служба может применить оборотные штрафы к американским компаниям Google, Facebook и Twitter за то, что они не удаляют запрещенный контент.