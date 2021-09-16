Казань, 16 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Казани с 16 сентября стартовал отопительный сезон. По всем возникающим вопросам жители могут обратиться по телефонам горячих линий, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Звонки от населения принимаются в комитете жилищного-коммунального хозяйства: +7(843) 590−96−22, +7(843) 590−96−23. Также по номеру телефона +7(843) 236−41−23 можно обратиться в систему «Открытая Казань». Кроме этого, сообщения принимаются в администрациях районов города.

На сегодняшний день тепло подается в 345 социальных объектов. Отопительные системы переведут в рабочий режим в течение двух недель, в это время ведутся работы по отладке и регулировке теплоснабжения.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии объявили о старте отопительного сезона. Не все жители поддержали инициативу городских властей о ранней подаче тепла. Многие опасаются огромных счетов за коммуналку.

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