Москва, 16 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В период с 1 по 15 сентября 2021 года в России 15 компаний подняли цены на автомобили. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Tvoe-avto.com Авторынок

По данным журналистов издания, в массовом сегменте подняли цены лидеры по реализации автомобилей в России бренды Lada и Kia. У Lada подорожал весь модельный ряд на 2 — 4%, а у Kia цены на машины выросли на 0,4 — 2,0%.

Также увеличил стоимость всех своих моделей Ульяновский автозавод. В августе рост цен на модели УАЗа составил 1,5 — 2,8%. Чешский автопроизводитель Skoda повысил стоимость на свою продукцию на 2,1 — 3,5% для трёх моделей: Karoq, Octavia и Rapid.

Кроме того, ценники сменили компании: Suzuki (плюс 0,9 — 1,3% на две модели), Toyota (плюс 0,9 — 3,4% на шесть моделей), Chery (плюс 1,0 — 1,2% на две модели), Haval (плюс 0,9 — 1,6% на три модели), Changan (плюс 1,7 — 3,5% на все модели).

Среди премиальных брендов рост цен на авто произошёл у Cadillac Escalade (на 3,1 — 4,1%), Chevrolet Tahoe (на 4,0 — 4,1%), Infiniti QX50 (на 1,0 — 1,3%), Lexus (на 0,9 — 6,6% на десять моделей). Также ценники поменяли модели Volkswagen и Mitsubishi.

Напомним, по итогам августа 2021 года по продажам машин российский авторынок занял вторую строчку в Европе. Всего за отчётный месяц в стране было реализовано 114 130 экземпляров автомобилей (с учетом сегмента легких коммерческих машин).

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