Самара, 16 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Проверку проводят в Самаре после обрушения кладки кирпичной стены в доме. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Кирпичная стена

Сообщается, что в доме № 116 на ул. Ново-Вокзальной обрушилась кирпичная кладка. Этот дом ранее был признан аварийным и подлежал расселению до 2025 года. При обрушении стены никто не пострадал. В доме приостановили подачу газа, поскольку при обрушении было повреждено газовое оборудование.

По данному факту прокуратурой Промышленного района организовала проверку.

«Вопрос переселения граждан с аварийного жилья взят прокуратурой района на контроль. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в результате обрушения крыши гаража погиб один человек.