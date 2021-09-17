Оренбург, , 06:35 — REGNUM В Оренбурге с 16 сентября функционирует Центр общественного наблюдения в Оренбургской области (ЦОН). Он расположен на базе Многофункционального молодёжного центра в мегамолл «Армада». Здесь в течение трех дней будет аккумулироваться информация со всех избирательных участков, где установлена система видеонаблюдения, сообщает облизбирком.

Центр общественного наблюдения Orenburg.vybory.izbirkom.ru

Организаторами деятельности ЦОН являются Общественная палата Оренбургской области и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Центр работает будет работать круглосуточно все три дня выборов, а также 20 сентября, когда подведут итоги.

«Участвовать в работе Центра могут наблюдатели, эксперты, а также все желающие, подавшие заявку. Предварительно мы посчитали, что с учетом пандемии сможем разместить одновременно не менее 80 человек», — сказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Валентин Сушко.

Отдельная площадка в Центре общественного наблюдения организована для работы по специальным аккаунтам. Они доступны для зарегистрированных кандидатов, партий и их представителей также по предварительной записи. Чтобы принять участие в работе ЦОН, нужно подать заявку в Общественный штаб наблюдения за выборами.

Напомним, в регионе в течение трёх дней будут работать более 5 тысяч наблюдателей. По данным облизбиркома, иностранцев среди них нет.