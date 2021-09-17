Оренбург, 17 сентября 2021, 06:35 — REGNUM В Оренбурге с 16 сентября функционирует Центр общественного наблюдения в Оренбургской области (ЦОН). Он расположен на базе Многофункционального молодёжного центра в мегамолл «Армада». Здесь в течение трех дней будет аккумулироваться информация со всех избирательных участков, где установлена система видеонаблюдения, сообщает облизбирком.

Центр общественного наблюдения
Центр общественного наблюдения
Orenburg.vybory.izbirkom.ru

Организаторами деятельности ЦОН являются Общественная палата Оренбургской области и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Центр работает будет работать круглосуточно все три дня выборов, а также 20 сентября, когда подведут итоги.

«Участвовать в работе Центра могут наблюдатели, эксперты, а также все желающие, подавшие заявку. Предварительно мы посчитали, что с учетом пандемии сможем разместить одновременно не менее 80 человек», — сказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Валентин Сушко.

Отдельная площадка в Центре общественного наблюдения организована для работы по специальным аккаунтам. Они доступны для зарегистрированных кандидатов, партий и их представителей также по предварительной записи. Чтобы принять участие в работе ЦОН, нужно подать заявку в Общественный штаб наблюдения за выборами.

Напомним, в регионе в течение трёх дней будут работать более 5 тысяч наблюдателей. По данным облизбиркома, иностранцев среди них нет.