Джакарта, 16 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 43 484 971 человек, или 20,8% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 76 153 487 человек или 34,6% населения Индонезии.

Всего власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 1,7 млн медиков, 14,3 млн госслужащих, 2 млн учителей, 4 млн пожилых людей, а также 2,2 млн детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии выявили 3145 случаев заражения коронавирусом.