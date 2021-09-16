Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, 16 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В ямальском посёлке Сеяха три воспитанника сбежали из школы-интерната. Об этом стало известно 16 сентября из поста в группе «Яр-Сале | Ямальский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Ребенок

"Их искали вчера вечером, сегодня утром, но до сих пор не нашли. Учащиеся пятого и шестого классов. Мало ли что могло случиться с детьми, какой ужас! Официально уже второй случай в этом году. Первый, это когда мальчика самостоятельно отправили искать товарища, он напился и чуть не замёрз в февральские морозы. А сколько, возможно, было случаев, которые удалось скрыть. Самое обидное в данной ситуации, что потом во всём винят родителей детей, которые находятся за сотни километров в тундре, детей начинают гнобить и унижать», — написал анонимный автор.

Дети вернулись живыми и здоровыми утром 16 сентября. Об этом сообщает администрация Ямальского района. По факту происшествия прокуратура ЯНАО организовала проверку контроля за учащимися интерната во внеурочное время. Будут установлены причины, по которым пропажу детей педагоги вовремя не обнаружили. Департамент образования ЯНАО организовал ведомственную проверку работы школы-интерната в Сеяхе.