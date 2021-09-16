Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что не имеет отношения к скрытой слежке за священниками Грузинской православной церкви и другими гражданами страны. Об этом 16 сентября сообщает «Общественное телевидение».

Георгий Гахария კალისტრატე

Журналисты попросили экс-премьер-министра прокомментировать недавнее заявление действующего главы правительства страны Ираклия Гарибашвили. Тот сказал, что Гахария, когда был у власти, мог дать команду Службе госбезопасности следить служителями церкви.

«Я не знаю, кто проводил незаконные записи. Такого задания о проведении незаконных записей я не давал», — ответил Гахария.

Он также выступил за то, чтобы правоохранители провели расследование и проверили его причастность к этому делу.

Напомним, ранее в интернете были обнародованы сотни досье скрытой слежки за высокопоставленными священнослужителями Грузинской православной церкви, а также за политиками и журналистами, с которыми те встречались. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.

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