Оренбург, , 06:25 — REGNUM В Оренбургской области в течение трех дней (17−19 сентября) на выборах работают более 5 тыс. наблюдателей. Заявок от иностранцев не поступало, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Выборы Natadart.ru

Как отметила председатель Избирательной комиссии Оренбуржья Евгения Ивлева, заявки от иностранных граждан поступают в ЦИК, Оренбургской области в заявках не было. В течение трёхдневного периода голосования ситуация может измениться.

Напомним, в регионе с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ Заксобрания, депутатов городов, районов и сельсоветов, а также глав трех муниципальных образований.

На территории области работает 1683 постоянных участка и 17 временных

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