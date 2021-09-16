Варшава, 16 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Часть войск, дислоцированных на северо-западе Польши, переброшена на восток страны, к границе с Белоруссией. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 16 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции.

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Блащак заявил, что «нынешняя передислокация частей Войска Польского с запада на восток страны призвана повысить уровень боевой подготовки и полевой выучки войск, следовательно, уровень боеготовности с учетом возможных кризисных ситуаций и конфликтов».

Речь идет о 12-ой Механизированной дивизии из Щецина (западная Польша). В ближайшее время её представители у границы с Белоруссией проведут военные учения.