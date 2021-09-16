Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Крис Пратт присоединился к проекту нового комедийного боевика кинокомпании Universal Pictures. Об этом 16 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

В этом фильме актёр вновь будет сниматься вместе с Сэмом Ричардсоном, который составил ему компанию на съёмочной площадке фантастической картины «Война будущего». Пратт исполнит главную роль в картине Stranded Asset, название которой можно перевести как «Обесцененные активы». Детали сюжета пока держатся в секрете, сценарий к фильму напишет Джен Д'Анджело («Фокус-покус 2»).

Напомним, «Война будущего» стала последним фильмом Криса Пратта. Премьера картины состоялась 2 июля 2021 года на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Ожидается, что в 2022 году на большие экраны выйдут три фильма с участием актёра: «Мир юрского периода: Господство», «Тор: Любовь и гром» и «Список смертников».