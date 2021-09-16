Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Постановлением губернатора Санкт-Петербурга в регионе утверждена величина прожиточного минимума на душу населения на 2022 год. В среднем на одного жителя она составит 12 428 рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 4,3% (на 517,6 рублей).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Между тем, средняя номинальная заработная плата, начисленная за июнь 2021 года, составила в Петербурге, по данным Петростата, 79 043 рубля. То есть, в июне текущего года средняя зарплата в 6,3 раза превышала прожиточный минимум будущего года.

Как сообщили в Смольном, прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году составит 13 571,9 рублей (рост 3,8% — 498,1 руб.); для пенсионеров — 10 688,1 рублей (рост 4% — 407,8 руб.); для детей — 12 055,2 рублей (рост 3,9% — 447,7 руб.).

В 2022 году прожиточный минимум в Санкт-Петербурге по отношению к федеральному прожиточному минимуму будет составлять 1,04 единицы, в 2023 году — 1,05, в 2024 году — 1,07, в 2025 году — 1,09.

Как отмечают власти Петербурга, если доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение различных мер социальной поддержки, таких как выплата детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи и другие.

Добавим, что с 1 октября 2021 года минимальная зарплата в Петербурге на полной ставке, согласно трехстороннему соглашению между властями, работодателями и профсоюзами, не должна быть меньше 19 650 рублей в месяц.