Валуйки, Белгородская область, 16 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Завершены аварийные ремонтно-восстановительные работы на канализационной насосной станции в городе Валуйки Белгородской области. На помощь жителям пришли военные и соседние муниципалитеты, сообщили 16 сентября в администрации горокруга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Восстановить водоснабжение удалось поздно вечером 15 сентября. Откачку сточных вод на КНС-1 оперативно организовали в МЧС. Пока шли ремонтные работы, для жителей были организованы точки подвоза технической и питьевой воды: военная часть, дислоцирующаяся в Валуйках, предоставила три автобочки, ещё 16 единиц техники выделили администрации Шебекинского городского округа и Корочанского района. Бутилированную воду на социальные объекты привезли кондитерская фабрика и компания по розливу воды.

«Выражаю глубокую благодарность ликвидаторам аварийной ситуации, а также всем лицам, принявшим участие в организации подвоза воды населению. Благодарю валуйчан за понимание ситуации, которое дало возможность специалистам принимать верные решения и оперативно устранять проблемы», — выразил признательность глава администрации города Алексей Дыбов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября из-за аварии на станции без воды остались около 17,5 тысячи человек.