Под Белгородом восстановили водоснабжение крупного города
Валуйки, Белгородская область, 16 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Завершены аварийные ремонтно-восстановительные работы на канализационной насосной станции в городе Валуйки Белгородской области. На помощь жителям пришли военные и соседние муниципалитеты, сообщили 16 сентября в администрации горокруга.
Восстановить водоснабжение удалось поздно вечером 15 сентября. Откачку сточных вод на КНС-1 оперативно организовали в МЧС. Пока шли ремонтные работы, для жителей были организованы точки подвоза технической и питьевой воды: военная часть, дислоцирующаяся в Валуйках, предоставила три автобочки, ещё 16 единиц техники выделили администрации Шебекинского городского округа и Корочанского района. Бутилированную воду на социальные объекты привезли кондитерская фабрика и компания по розливу воды.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября из-за аварии на станции без воды остались около 17,5 тысячи человек.