Москва, , 15:31 — REGNUM В Госдуме с недоумением восприняли заявление представителя компании Apple о том, что приложение AppStore при работе в России руководствуется своими внутренними правилами, но не услышали, соответствуют ли они законам РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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«С недоумением мы восприняли заявление представителя компании Apple, сделанное сегодня в Совете Федерации, о том, что приложение AppStore при работе в России руководствуется своими внутренними правилами. При этом мы так и не услышали, что эти правила соответствуют законам Российской Федерации. Такие подходы не допустимы», — заявил Пискарёв.

Он почеркнул, что закон на территории России един для всех, в том числе и для иностранных компаний, которые распространяют свои программные продукты и товары среди жителей.

«Apple, как и другие компании, обязана их соблюдать. В подходах к решению этой проблемы мы находимся в полном взаимопонимании и тесном контакте с коллегами из Совета Федерации», — подчеркнул глава комиссии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители Apple на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore для удаления приложения «Навальный», сообщил глава комиссии Андрей Климов. Как считают в комиссии, действия компаний нарушают российское законодательство о выборах. Климов выразил надежду на то, что и Apple, и Google проведут соответствующую работу и удалят «вредоносный контент» со своих ресурсов до начала выборов в Госдуму.

Роскомнадзор потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставлять пути обхода блокировки в России сайта «Умного голосования», а также мобильного приложения соратников Навального в связи с нарушением избирательного законодательства.

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