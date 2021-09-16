Подгорица, , 15:30 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович 16 сентября прибыл в Хорватию с официальным визитом по приглашению президента Зорана Милановича.

Хорватия

«Я рад находиться сегодня в соседней с нами Хорватии, дружественной и союзнической стране, чтобы обсудить с принимающей стороной, Зораном Милановичем, темы, которые будут способствовать стабильности нашего региона и ускорят наш путь к членству в ЕС», — написал Джуканович в своем аккаунте в сети Twitter.

Как было объявлено в кабинете Джукановича, президента встретили с высокими военными и государственными почестями, после чего у него состоялась беседа тет-а-тет с президентом Милановичем, а затем встреча черногорской и хорватской делегаций.

В продолжение визита президент Джуканович встретится с председателем хорватского парламента Горданом Яндроковичем, а также с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Во время своего визита в Загреб Джуканович также встретится с представителями Национального союза черногорцев в Хорватии.