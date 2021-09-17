Смоленск, , 08:00 — REGNUM Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва стартовало в Смоленской области в 08:00 17 сентября. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию областной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Смоленской области проголосовать можно на 787 стационарных избирательных участках, на 321 избирательном участке будет вестись видеонаблюдение. В списках избирателей — более 750 тыс. жителей региона.

На выборах в Госдуму жителям предлагается проголосовать за одну из 14 политических партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая Альтернатива», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Также избирателям раздадут бюллетени с кандидатами по двум одномандатным округам — №175 (восемь кандидатов) и №176 (семь кандидатов).

Голосование продлится три дня, 17, 18 и 19 сентября, в 20:00 19 сентября участки закроются для подсчёта голосов.