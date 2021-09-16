Москва, 16 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Оборотные штрафы может применить к американским компаниям Google, Facebook и Twitter Роскомнадзор за то, что они не удаляют запрещенный контент. Об этом 16 сентября рассказал журналистам заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Штрафы

«По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании — это Facebook, Google и Twitter», — сказал он.

При этом замглавы Роскомнадзора отметил, что такие решения будут приняты в отношении тех, кто нарушает требования ведомства на систематической основе.

«Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», — пояснил Субботин.

Также он рассказал, что существуют данные о том, что наиболее крупные компании Запада содействуют и в том числе — технологически, обходу блокировок и продвижении интернет-ресурсов, посредством которых распространяется также незаконная агитационная деятельность и экстремистские материалы.

«Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается», — добавил замглавы Роскомнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что регулирование сферы интернета Россия выбирает, исходя из того, что наилучшим образом подходит именно для нашей страны.