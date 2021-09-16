Уфа, 16 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Конкурс «Трезвое село 2021 года» стартовал в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что в прошлом году в конкурсе приняли участие все 54 сельских района. В настоящее время призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей.

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«Благодаря активной позиции жителей районов в селах удалось полностью прекратить продажу алкогольной продукции в 322 точках. Также было выявлено свыше одной тысячи точек незаконной торговли. В результате были спасены сотни человеческих жизней. Показатели смертности от отравлений алкоголем у нас вдвое меньше, чем по стране», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Отмечается, что в Башкирии также фиксируется уменьшение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили работу реабилитационного центра для наркозависимых.