Тамбов, 16 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам лета 2021 года в очередной раз заняла первое место в национальном экологическом рейтинге, подготовленном общественной организацией «Зеленый патруль», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной национальный экологический рейтинг регионов России. По итогам лета 2021 года Тамбовская область снова стала лидером экологического благополучия России. Регион занимает первую позицию в рейтинге на протяжении почти десять лет, с конца 2011 года. На этот раз вместе с Тамбовщиной в список экологически чистых регионов России вошли Белгородская область и Республика Алтай.

Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

Работа по сохранению экологического благополучия региона проводится в рамках реализации национального проекта «Экология» и находится на личном контроле губернатора Александра Никитина.

«Защита окружающей среды — один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики. Цель природоохранной работы — обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду, и сегодня заметны положительные результаты этой работы», — считает Александр Никитин.

На этот раз организаторы рейтинга обратили внимание на то, что прошедшее лето стало наиболее пожароопасным в истории наблюдений в России. Отметим, что в Тамбовской области с июня по август не было допущено ни одного лесного пожара.

Кроме того, летом 2021 года на Тамбовщине в Цну выпущено несколько тысяч мальков стерляди. На территории бывшего полигона захоронения отходов в Мичуринске начался второй, биологический, этап рекультивации. В Рассказовском районе была продолжена расчистка реки Лесной Тамбов, также в различных районах области активно велся текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В течение трех летних месяцев в регионе проходили экологические акции «Дни защиты от экологической опасности» и «Вода России».

По данным технических измерений и лабораторного анализа, Тамбовская область на протяжении всего периода оставалась экологически стабильным регионом.