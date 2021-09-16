Тамбовщина вновь стала лидером экологического рейтинга страны
Тамбов, 16 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам лета 2021 года в очередной раз заняла первое место в национальном экологическом рейтинге, подготовленном общественной организацией «Зеленый патруль», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной национальный экологический рейтинг регионов России. По итогам лета 2021 года Тамбовская область снова стала лидером экологического благополучия России. Регион занимает первую позицию в рейтинге на протяжении почти десять лет, с конца 2011 года. На этот раз вместе с Тамбовщиной в список экологически чистых регионов России вошли Белгородская область и Республика Алтай.
Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.
Работа по сохранению экологического благополучия региона проводится в рамках реализации национального проекта «Экология» и находится на личном контроле губернатора Александра Никитина.
На этот раз организаторы рейтинга обратили внимание на то, что прошедшее лето стало наиболее пожароопасным в истории наблюдений в России. Отметим, что в Тамбовской области с июня по август не было допущено ни одного лесного пожара.
Кроме того, летом 2021 года на Тамбовщине в Цну выпущено несколько тысяч мальков стерляди. На территории бывшего полигона захоронения отходов в Мичуринске начался второй, биологический, этап рекультивации. В Рассказовском районе была продолжена расчистка реки Лесной Тамбов, также в различных районах области активно велся текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. В течение трех летних месяцев в регионе проходили экологические акции «Дни защиты от экологической опасности» и «Вода России».
По данным технических измерений и лабораторного анализа, Тамбовская область на протяжении всего периода оставалась экологически стабильным регионом.