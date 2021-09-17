Оренбург, 17 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области начался первый день выборов. В 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись все 1683 участка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, помимо постоянных участков в течении всех трех дней голосования в регионе будет работать 17 временных.

Resizia Выборы

Напомним, в регионе с 17 по 19 сентября проходят выборы разных уровней. Оренбуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ и Заксобрания.

Завершаются 39 избирательных кампаний по допвыборам депутатов городов, районов, сельсоветов, а также кампании по выборам депутатов двух сельсоветов и глав Новоорского поссовета, Нежинского и Пригородного сельсоветов.