Тамбов, 16 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин сегодня, 16 сентября, вручил руководителям 26 муниципалитетов региона документы от новых школьных автобусов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эти автобусы заменят транспорт десятилетней давности.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин вручил документы от новых школьных автобусов

Тамбовской области на обновление парка школьных автобусов из федерального бюджета выделено более 140 млн рублей. Регион за эти средства получил 62 транспортных средства, 26 из которых в торжественной обстановке и передали муниципалитетам области. На Тамбовщину поступили автобусы российского производства: 43 автобуса марки «ПАЗ», 16 — марки «ГАЗ». Еще три автобуса повышенной проходимости марки «УАЗ» будут перевозить школьников из удалённых мест проживания до учебных заведений.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уверен, что безопасность детей, в том числе и по дороге в школу, одно из ключевых направлений работы.

«Тамбовская область активно участвует во всех федеральных проектах, а в этом — особенно. Ведь с новыми автобусами можно быть спокойным за безопасность наших детей. Доступность и качество образования — приоритеты региональной политики. И у нас получается их достичь, в том числе, участием в федеральных проектах. Самое главное — есть результат от их реализации, — подчеркнул губернатор.

Все школьные автобусы по назначению и конструкции соответствуют техническим требованиям к перевозкам детей, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении. Они оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, маячком желтого или оранжевого цвета, ремнями безопасности.

Новая партия школьных автобусов заменит 47 транспортных средств со сроком эксплуатации более десяти лет, а также позволит открыть 15 новых маршрутов для удобства школьников. Пополнение школьного автопарка позволит обеспечить комфортные и безопасные условия доставки детей на занятия и расширить географию поездок учащихся, в том числе на различные соревнования и экскурсии.

В Тамбовской области сейчас используется 443 автобуса, в том числе 400 автобусов, которые ежедневно выходят на маршруты и перевозят около 9 тыс. детей по 495 маршрутам общей протяженностью более 6,2 тыс. километров. В период с 2005 по 2021 годы в регион поставлено более 500 школьных автобусов.

Транспортные средства в 2021 году Тамбовская область получила в ходе реализации апрельского послания президента России Владимира Путина. Эти инициативы вошли в послание президента по предложению партии «Единой России». Российский лидер подчеркнул, что государство в течение четырех лет дополнительно направит в регионы еще 16 тыс. школьных автобусов.

Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Учреждение, основанное в 2009 году в рамках проекта «Создание эффективной системы перевозок школьников», обеспечивает доступность качественного образования детей независимо от места жительства.