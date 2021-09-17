Пермь, 17 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Пермском крае впервые 100% постоянных избирательных участков (1758) обеспечены круглосуточным видеонаблюдением за ходом голосования, хранением сейф-пакетов с проголосованными бюллетенями и подсчётом голосов. Аналогично видеонаблюдение будет вестись из всех ТИК, сообщает крайизбиркм.

(сс) ROverhate Видеонаблюдение

«Разумеется, по понятным причинам сохранения медицинской и персональной тайны невозможно установить видеонаблюдение только во временных участках — СИЗО, больницах», — подчеркнули в Избирательной комиссии.

Для сравнения: на выборах в 2016 году видеонаблюдением было обеспечено 21 УИК (39,2%), на выборах губернатора в 2017 году — 722 УИК (39,2%), в 2018 на выборах президента — 869 (47,1%), на Общероссийском голосовании в 2020 году — 202 (22,6%), на выборах губернатора в 2020 году — 223 (12,4%).

Видеонаблюдение будет осуществляться с 07:00 по местному времени (05:00 мск) 17 сентября и до подписания протокола об итогах голосования на каждом УИК и ТИК.

При этом изображения с 871 участковых комиссий и 53 ТИК помимо записи — будут транслироваться online в ситуационные центры общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Там у наблюдателей будет возможность просмотра «ретроспективы» видеонаблюдения — то есть повтора любого необходимого момента. Доступ к трансляции с возможностью отмотки изображения и просмотра записи, вызывающей сомнения, также будет у штабов зарегистрированных партий и кандидатов и, разумеется, у избирательных комиссий. В Перми ситуационный центр будет расположен на заводе Шпагина, а его филиалы — в десяти городах (Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Чайковском, Чернушке, Чусовом).

«Исходя из этого, кому важно, нужно наблюдать и кто знает все регламенты и законы — может в любое время дня и ночи прийти в любой из центров общественного наблюдения», — заострили внимание в крайизбиркоме.