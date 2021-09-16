Кемерово, 16 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Новокузнецке открыли новый арт-объект — многометровый портрет знаменитого российского металлурга Михаила Курако. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания в своём телеграм-канале.

СГК Портрет Михаила Курако в Новокузнецке

«Художник Евгений Алехин постарался на славу — портрет получился просто замечательный. Как и другие его работы — портреты Владимира Высоцкого, Владимира Машкова, Ивана Бардина. Рады, что поддерживаем такой интересный и нужный городу граффити-проект», — отметили в СГК.

Портрет изображён на доме № 5 по улице Кирова.