Пермь, 17 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Пермском крае часть избирательных участков оснащена комплексами автоматической обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Используют все имеющиеся в регионе 219 КОИБов, сообщает Избирательная комиссия региона.

Pixabay.com КОИБ

В крайизбиркоме подчеркнули, что данные протоколов участковых комиссий в целях обеспечения легитимности процесса дополнительно оснащены специальным зашифрованным QR-кодом.

Напомним, в Прикамье с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и ряда гордум. Работает 1758 избирательных участков, в том числе 38 временных.