Москва, 16 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло новые постановления для реализации программы социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

По словам главы правительства, подписаны ещё четыре постановления

«Это новые правила подключения к сетям газораспределения. Они предусматривают возможность подачи заявок не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через портал государственных услуг, многофункциональные центры и единого оператора», — сказал Мишустин.

Кроме того, документы определяют критерии и условия участия в программе, устанавливают предельные сроки подключения домовладений. Премьер-министр обратил внимание, что будут определены мероприятия по каждому населённому пункту и дому с указанием конкретных сроков, при этом всю информацию опубликуют в открытом доступе.

«Кроме того, предусматривается возможность получения комплексной услуги, — добавил Мишустин. — Помимо подключения к газу, она включает работы внутри дома и установку оборудования».