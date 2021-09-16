Баку, 16 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Депутату Национального собрания Франции Франсуа Пуппони запрещён въезд на территорию Азербайджана. Об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД, опубликованного пресс-службой 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Он отличается своей ярой антиазербайджанской позицией. За нарушение законов Азербайджана имя французского депутата включено в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в нашу страну», — говорится в заявлении.

Поводом для запрета стал визит Пуппони в Степанакерт, который Баку считает территорией Азербайджана. Кроме того, МИД Азербайджана осудил приезд в столицу Нагорного Карабаха мэра французского города Арнувиль Паскаля Долла. Ему также запретят въезд в Азербайджан.

Стоит отметить, что Пуппони и Долл 14 сентября приняли участие в открытии центра франкофонии «Дом Поля Элюара» в Степанакерте. Пуппони также в 2015 году приезжал на закладку этого здания.