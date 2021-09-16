Москва, 16 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, ужесточающий требования к цифровым гигантам, готовится в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«В Госдуме сейчас готовится пакет законов, ужесточающих требования к цифровым гигантам. Речь идет о жёстких поправках в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России», — сказал Пискарёв.

Принятие поправок станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Государственную думу восьмого созыва, пообещал парламентарий.

«Очевидно, что никакие уловки с особенностями регистрации дочерних компаний не помогут Apple и Google избежать ответственности за попытки вмешательства в выборы. За нарушение законов будут отвечать конкретные структуры и персоналии, связанные с этими цифровыми платформами», — говорит Пискарёв.

Он уточнил, что последствия вмешательства в выборы будут иметь в том числе и уголовный характер, уточнил глава комиссии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде действия Apple и Google в период выборов рассматривают как вмешательство в дела Российской Федерации. Об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.