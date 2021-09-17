Пермь, , 06:19 — REGNUM В Пермском крае почти 90% избирательных участков оснащены элементами доступной среды, а более 95% (1672) помещений УИК перенесено на первые этажи зданий. Об этом сообщает крайизбирком.

Лупа theilr

В 2021 году в зданиях для голосования все двери на пути следования избирателей оснастили желтыми кругами и специальной желтой разметкой на препятствиях и путях следования для того, чтобы в помещении было безопасно и легко ориентироваться слабовидящим и, в том числе, пожилым людям.

«Традиционно на всех избирательных участках будут размещены лупы с подсветкой, а также будут использоваться и 11 комплектов для слабовидящих избирателей «Доступные выборы» в местах их компактного проживания», — подчеркнули в Избирательной комиссии.

Все участки, на которых проживает более 20 лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата оснащены специальными кабинами для голосования — с более широким проемом. Число таких УИК составляет около 450.

Напомним, в регионе в дни выборов функционирует 1796 избирательных участков.