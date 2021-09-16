Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Немецкая компания Elektron Motors из Франкфурта (Германия) представила проект электрического гиперкара Truva. Об этом сообщается на сайте компании.

Elektron Электрокар Elektron Truva

Truva имеет три электромотора, которые передают крутящий момент на все четыре колеса. Два «движка» вращают заднюю ось. Третий мотор приводит в движение передние колёса.

По последним данным, суммарная производительность модели составляет 1400 л. с. Это намного меньше, чем у модели Quasar, которая выйдет вслед за Truva. Однако все же больше, чем у Elektron One, премьера которой прошла в прошлом году.

Также известно, что новый спорткар будет иметь инновационное композитное шасси. Питаться электромоторы будут от аккумуляторной батареи на 100 кВт-ч.

Предположительная цена Truva составляет 600 тыс. евро.

Ранее Nissan Motor представила две новые версии спорткара GT-R — Premium Edition T-spec и GT-R Track Edition Engineered. Авто предназначено для японского рынка. В продаже спорткар появится во второй половине октября нынешнего года.

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