Пермь, , 06:15 — REGNUM В Пермском крае за соблюдением избирательного права будет вестись наблюдение. На избирательных участках будут присутствовать более 6 тысяч наблюдателей, среди них двое иностранцев — граждане Бангладеш и Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме.

Наблюдение со стороны

Наблюдателей будут назначать как политические партии, предложившие кандидатов, так и сами кандидаты, и Общественная палата. Они будут работать все три дня, сопровождая членов участковых избирательных комиссий как на голосовании на дому, в удаленных местностях и в комиссиях.

Напомним, в регионе работает 1786 избирательных участков, в том числе 38 временных.

С 17 по 19 сентября Прикамье проходят выборы разных уровней — в Госдуму, Заксобрание и ряд гордум, в том числе Пермскую городскую думу.

На выборах в Госдуму в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в Законодательное собрание — 60 мандатов, в гордуму Перми — 36 мандатов. На остальных основных и дополнительных в органы местного самоуправления будет замещено 140 депутатских мандатов.