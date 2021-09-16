Стокгольм, 16 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Electronic Arts и DICE перенесли дату релиза онлайн-игры Battlefield 2042 на 19 ноября 2021 года. Об этом 16 сентября сообщает twitter-страница студии.

Компания Electronic Arts Логотип игры Battlefield 2042

DICE, как и многие другие компании-разработчики, объяснила перенос релиза трудностями, с которыми её сотрудники столкнулись из-за эпидемии коронавируса, отметив, что ей нужно больше времени для завершения работы над игрой. В посте DICE пообещала рассказать подробнее о предстоящем открытом бета-тестировании игры в конце сентября 2021 года.

https://twitter.com/Battlefield/status/1438232407119908864

Напомним, изначально разработчики хотели выпустить Battlefield 2042 22 октября 2021 года. Ранее о возможном переносе релиза игры сообщили сразу несколько известных инсайдеров.