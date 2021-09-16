Пенза, 16 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Пензенская область в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» дополнительно получила 400 млн рублей. На эти средства планируется привести к нормативу более 30 км автодорог регионального значения. До конца года в порядок приведут 65,2% автодорог, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pixabay.com Ремонт дороги

Дополнительные средства направят на ремонт дорог в Каменском, Вадинском, Сердобском, Башмаковском и Бессоновском районах. Общая протяженность составит около 40 км. Ожидается, что ремонт данных автодорог повысит безопасность участников дорожного движения и улучшит межрайонное транспортное сообщение. Сдать объекты в эксплуатацию планируют до 20 октября.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Пензенская область в 2021 году получила около 3 млрд рублей. На эти средства в нормативное состояние приведут 129 объектов общей протяженностью 138 км. На сегодняшний день отремонтировано 120 км.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко распорядился для обеспечения безопасности населения повысить эффективность работы камер видеонаблюдения как на дорогах, так и в городах.

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