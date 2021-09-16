Архангельск, 16 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 270 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Среди новых заболевших — 56 архангелогородцев, 35 северодвинцев, 32 жителя Котласа. В Онежском районе ковид диагностировали у 22 человек, в Вельском — у 19, в Коношском — у 14, в Коряжме — у 13, в Шенкурском районе — у 12. Случаи заболевания также выявлены в Холмогорском, Красноборском, Приморском и других районах области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 19 594 человек.