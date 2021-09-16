Краснодар, 16 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Жители Краснодара простились с Героем России, бывшим полпредом президента в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

К Екатерининскому кафедральному собору, где проводились панихида и прощание с генералом, пришли сотни человек. В числе тех, кто пришел проститься с Казанцевым, был губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Утром простился с генералом Виктором Казанцевым. В народе его называли командующим. Это был легендарный человек, для которого не было преград. Он всегда уделял особое внимание подрастающему поколению», — написал Кондратьев в соцсетях.

Он также сообщил, что строящийся центр военно-патриотического воспитания молодежи — парк «Патриот» в Динском районе получит имя генерала армии, Героя России Виктора Казанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктора Казанцева не стало 16 сентября. Он скончался в Краснодаре на 76-м году жизни.