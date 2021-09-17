Пермь, 17 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Пермском крае начались выборы. На 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись все 1796 избирательных участков: 1758 постоянных и 38 временных.

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Напомним, выборы в 2021 году проходят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Избирательные участки функционируют в течение всего периода с 08:00 до 20:00.

Пермякам предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, Законодательного собрания региона и представительных органов местного самоуправления в 14 территориях края, включая выборы депутатов Пермской городской думы.