Сараево, , 15:25 — REGNUM Роль представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговины не в том, чтобы обеспечить сближение БиГ с Евросоюзом — это задача руководителей делегаций ЕС и соответствующих структур и органов БиГ. Об этом заявил посол Российской Федерации в БиГ Игорь Калабухов 15 сентября.

Босния и Герцеговина

«Главная задача верховного представителя — это реализация Дейтонского мирного соглашения. По нашему мнению, верховный представитель не должен обеспечивать вступление БиГ в ЕС, он в первую очередь должен решить насущные вопросы налаживания взаимного доверия, мира в БиГ, на основании чего сами граждане будут определять свои внешнеполитические приоритеты», — рассказал Калабухов в интервью АТВ.

Калабухов повторил позицию Москвы, согласно которой Кристиан Шмидт не обладает необходимой международно-правовой легитимностью, и что Канцелярию верховного представителя, которая превратилась в тормоз развития БиГ, нужно закрыть.

Напомним, что Москва не признает Кристиана Шмидта верховным представителем в БиГ, так как его кандидатуру не утвердил СБ ООН.