Минусинск, Красноярский край, 16 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края задержан подозреваемый в смертельном избиении молодого человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Подозреваемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 20-летнему парню оказался 27-летний житель Минусинска. Он написал заявление о явке с повинной.

По данным следствия, вечером 15 сентября молодой человек гулял по улице Тимирязева в Минусинске вместе со своей девушкой и друзьями. Во время прогулки он слушал музыку на телефоне и подпевал.

В какой-то момент к нему подошёл незнакомец и выразил недовольство его поведением. Между мужчинами возник конфликт. 27-летний злоумышленник несколько раз руками ударил парня, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавший от полученных травм скончался. В ближайшее время подозреваемого допросят. Расследование продолжается.

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