Киев, , 15:21 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил «поставить на паузу» трансляцию своего брифинга из-за телефонного звонка. Это произошло 16 сентября, запись фрагмента опубликована в телеграм-канале APnews.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

На утреннем брифинге Кулеба критиковал ООН, которая проигнорировала саммит «Крымской платформы» по политическим мотивам. Министр посетовал на то, что международная организация якобы защищает не общие принципы мирового права, а интересы отдельных государств.

Затем Кулебу отвлёк звонок по телефону. После паузы трансляция продолжилась.

«Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?» — сказал глава украинской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Крымская платформа», с помощью которого Киев надеется «вернуть Крым», состоялся 23 августа. В Кремле заявили, что это антироссийское и недружественное мероприятие.

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