Глава МИД Украины прервал брифинг из-за «звонка президента»
Киев, 16 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил «поставить на паузу» трансляцию своего брифинга из-за телефонного звонка. Это произошло 16 сентября, запись фрагмента опубликована в телеграм-канале APnews.
На утреннем брифинге Кулеба критиковал ООН, которая проигнорировала саммит «Крымской платформы» по политическим мотивам. Министр посетовал на то, что международная организация якобы защищает не общие принципы мирового права, а интересы отдельных государств.
Затем Кулебу отвлёк звонок по телефону. После паузы трансляция продолжилась.
«Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?» — сказал глава украинской дипломатии.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Крымская платформа», с помощью которого Киев надеется «вернуть Крым», состоялся 23 августа. В Кремле заявили, что это антироссийское и недружественное мероприятие.
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