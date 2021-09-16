Стокгольм, , 15:10 — REGNUM Прошло уже сто лет с тех пор, как в Швеции женщинам впервые разрешили голосовать на всеобщих выборах в риксдаг, с чего ознаменовалось начало демократии в стране. Однако если представить себе, что этого никогда не произошло, что по-прежнему только мужчины могли бы голосовать на выборах, то тогда премьер-министра Швеции сейчас звали бы не Стефан Лёвен, а Джимми Окессон (лидер «Шведских демократов»). Об этом в своей авторской статье от 15 сентября написала журналистка телеканала SVT Мари Форссблад.

Стокгольм, Швеция

«Потому что, если бы только мужчинам было позволено снова принимать все решения, Шведские демократы были бы безусловно самой крупной партией, Умеренные — немного крупнее, чем сегодня, Христианские демократы — несколько поменьше. А Зеленые, и Либералы должны были бы вообще покинуть риксдаг», — написала журналистка.

«По крайней мере, это произошло бы, если вы обратитесь к сентябрьскому опросу Novus и его пересчету предпочтений избирателей в число мандатов. Тогда бы правый блок Умеренных, Шведских демократов и Христианских демократов получит 203 места, а красно-зеленые с Центристами и Левыми — 146 мест. Другими словами, правое правительство набрало бы явное большинство», — отметила журналистка.

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