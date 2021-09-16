Благовещенск, 17 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. В Амурской области в 08:00 по местному времени (02:00 мск) открылись 750 избирательных участков. Жители региона выбирают не только депутатов Госдумы РФ, но и восьмой созыв Заксобрания области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rama Выборы

Идёт также голосование за депутатов Бурейского, Тындинского и Завитинского округов, Константиновского и Мазановского районов, а также горсовета Белогорска. В Завитинском районе помимо народных избранников сегодня также выберут главу муниципалитета.

Голосование за депутатов пройдёт в 48 сёлах и двух посёлках. Глав выберут в девяти населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17 сентября начались выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва.