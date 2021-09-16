Таллин, 16 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала ключевые факторы, которые повлияли на резкий взлет цен на электроэнергию в Северной Европе. Об этом сообщил портал stolitsa. ee со ссылкой на выступление Каллас в парламенте страны.

Зеленая энергетика

По ее словам, тесная взаимосвязь и зависимость Эстонии от рынка электроэнергии Северных стран играет важную роль: «Эстония — это малая часть рынка электроэнергии Северной Европы. До сих пор благодаря участию в рынке цены на электричество в нашей стране были ниже».

Однако, добавила она, «в этом году сложилось так, что на норвежских гидроэлектростанциях был отмечен рекордно низкий уровень воды. К сожалению, подвели и ветряные электростанции — это лето было самым безветренным за последние годы».

Премьер-министр добавила, что стоимость ископаемого топлива также резко повысилась, так как за этот год стоимость квоты CO2 выросла вдвое. Каллас признала, что рост цен на электричество — серьезная проблема для многих домохозяйств. По словам премьер-министра, менее защищенные слои населения могут ходатайствовать у местных самоуправлений о получении финансовой помощи.

Глава правительства добавила, чтобы избежать дальнейшего роста цен на электроэнергию, рассматриваются планы по созданию единой электросети с государствами Балтийского моря. Совместно с Латвией ведется работа над общей морской ветряной электростанцией.

По словам Каллас, государственный сектор также переходит на возобновляемые источники электроэнергии.